Un atac de l'Estat Islàmic al sud de França deixa almenys tres morts

Almenys tres persones van morir ahir per una sèrie d'atacs registrats al sud de França i que van concloure amb el terrorista, afí al grup Estat Islàmic, abatut en un supermercat de la localitat francesa de Trèbes, al departament de l'Aude, on havia estat hores atrinxerat. Després d'hores de tensió, les forces de seguretat van irrompre al supermercat i van abatre el terrorista, identificat com Redouane Lakdim, un francomarroquí de 26 anys i fitxat per possible radicalització, segons l'emissora Franceinfo. També té antecedents per delictes menors.

La cadena d'atacs hauria arrencat a mig matí a Carcassona, on es va localitzar el cos sense vida d'una persona amb una ferida de bala al cap. Les autoritats sospiten que es tracta del passatger d'un vehicle que va ser robat pel terrorista i amb el qual aquest s'hauria mogut cap als seus objectius.

Així, amb aquest cotxe suposadament va intentar atropellar també a Carcassona a un grup de quatre policies que feien esport i anaven desarmats. El conductor va obrir foc a continuació contra els agents i va aconseguir a un d'ells, que va ser evacuat a l'hospital en estat greu tot i que estable.

Al voltant de les onze del matí, van saltar les alarmes a Trèbes, on un individu va entrar fortament armat -fins i tot amb granades- en un supermercat situat a una mica més de 6 quilòmetres del lloc del tiroteig contra els policies. El cotxe trobat a l'aparcament de l'establiment va permetre vincular els incidents, sobre els quals ja ha obert una investigació la Fiscalia antiterrorista.

El Ministeri de l'Interior va confirmar que almenys tres persones van morir i cinc persones més van resultar ferides, segons l'últim balanç recollit per diversos mitjans. Tres dels ferits es troben en estat crític, mentre que dos més estan greus, entre ells l'agent tirotejat a Carcassona.



Un acte heroic

A la zona del supermercat es va desplegar durant hores un ampli dispositiu de seguretat amb centenars d'efectius que va concloure amb l'assalt a l'establiment i la mort del terrorista. La mare i una germana d'aquest individu també s'havien desplaçat al lloc, segons la cadena BFMTV.

Diversos gendarmes van resultar ferits en l'assalt, entre ells un tinent coronel de 45 anys que s'havia intercanviat per una ostatge prèviament i que es troba en estat crític. El ministre de l'Interior, Gérard Collomb, que es va desplaçar a Trèbes, va aplaudir l'«acte d'heroisme» de l'agent, que va deixar en línia el seu telèfon per permetre que les forces de seguretat desplegades a l'exterior poguessin escoltar tot el que passava dins .

Collomb també va assegurar en relació a l'atacant que fins ara les seves accions s'havien limitat a les d '«un delinqüent comú» i va descartar la implicació de més persones, donant per fet que l'atacant «va actuar sol» en tot moment.

Una clienta del supermercat va explicar a Franceinfo que l'atacant va entrar cridant i va realitzar diversos trets. «Vaig veure la porta d'una cambra frigoríca i vaig demanar a la gent que vingués per posar-se a cobert. Érem deu i vam estar una hora», va relatar. Aquesta dona va confirmar que el terrorista va realitzar al·lusions a Al·là durant l'assalt.

L'atacant, d'origen marroquí va reclamar durant el segrest a les forces de seguretat l'excarceració de Salah Abdeslam, l'únic terrorista supervivent de la cadena d'atemptats perpetrada el 13 de novembre de 2015 a París, segons fonts citades per les cadenes LCI i BFM TV. El sospitós estava fitxat dins de la llista FSPRT, creada el 2015 per analitzar possibles casos de radicalització i composta en l'actualitat per uns 12.000 noms.

El grup Estat Islàmic va reivindicar l'autoria dels atacs a través d'un comunicat difós per la seva agència de notícies, Amaq. En ell, s'identifica al terrorista com un «soldat de l'califat» que ha actuat «en resposta a les crides a atacar països de la coalició», va informar el portal de seguiment d'informació terrorista SITE.

«Totes les informacions de què disposem ens porten a pensar que es tracta d'un acte terrorista», va reconèixer el primer ministre, Edouard Philippe. Collomb i el fiscal de París, François Molins, van viatjar a la zona, mentre que al president, Emmanuel Macron, les notícies el van sorprendre a Brussel·les. Macron va condemnar els fets al final d'una reunió de líders europeus i va destacar que «les forces de l'ordre, en particular la Gendarmeria, han intervingut de manera extremadament ràpida i coordinada després de l'atac». En la seva opinió, aquest incident demostra que les mesures aplicades en el terreny de la seguretat a França «són necessàries» ja que l'amenaça no ha cessat.

En el terreny polític, l'estupor va ser generalitzat per una cadena d'incidents que han tornat a França els pitjors pors del terrorisme. El país va viure dos anys sota estat d'emergència arran de la cadena d'atemptats de novembre de 2015. La líder del Front Nacional, Marine Le Pen, va expressar el seu condol per les víctimes però també ha aprofitat per qüestionar la tasca de l'Executiu. L'expresident François Hollande també va reapareixer per expressar la seva «solidaritat» amb les víctimes.