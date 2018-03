Els líders de la UE, amb la transició al Brexit i fixen línies vermelles de l'acord

Els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van donar suport als progressos en la negociació sobre les condicions per acordar una sortida ordenada de Regne Unit del bloc i han donat llum verd «en principi» a un període de transició de 21 mesos, fins a desembre de 2020, per donar temps a empreses i ciutadans a adaptar-se al Brexit, al mateix temps que han adoptat les primeres orientacions, amb les seves línies vermelles, per negociar el marc de la seva relació futura. Els líders han donat la «benvinguda» a l'acord aconseguit aquest dilluns pel cap negociador de la UE pel Brexit, Michel Barnier, i el ministre britànic per a la sortida de la UE, David Davis, sobre les parts del text jurídic de l'Acord de Retirada que cobreixen els drets dels ciutadans, la factura i la transició. La primera ministra, Theresa May, va mostrar la seva satisfacció i buscarà solucions per a Irlanda.