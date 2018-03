La Xina planeja imposar aranzels de 2.400 MEUR a les importacions dels Estats Units

Trump va signar dijous el memoràndum per l´agressió xinesa.

La Xina va informar ahir que planeja imposar aranzels de fins a 3.000 milions de dòlars, el que significaria al voltant de 2.400 milions d'euros, sobre les importacions nord-americanes en resposta als aranzels imposats pels Estats Units sobre els productes d'alumini i acer xinesos, ja que les dues economies més grans del món estan a la vora d'una guerra comercial.

La Xina estava considerant un aranzel del 15% per als productes nord-americans, incloent-hi fruita seca, vi i tubs d'acer, i un de 25% per als productes de porc i alumini reciclat, segons va informar el Ministeri de Comerç xinès en un comunicat.

El Ministeri va assegurar que ha reunit una llista d'un total de 128 productes nord-americans que podrien ser atacats si tots dos països no aconsegueixen arribar a un acord sobre els assumptes comercials.

El president dels Estats Units, Donald Trump, va signar dijous el memoràndum «centrat en l'agressió econòmica de la Xina» que permetrà imposar aranzels a una sèrie de productes procedents del gegant asiàtic, que es concediran en un termini de 15 dies i l'abast dels quals podria arribar a suposar uns 60.000 milions de dòlars (48.760 milions d'euros).

El Ministeri de Comerç xinès va informar que les mesures s'implementarien en dues etapes: primer, l'aranzel del 15% a 120 productes, inclosos tubs d'acer i vi per valor de 977 milions de dòlars (al voltant de 791 milions d'euros), i més tard l'aranzel superior del 25 per cent sobre el porc i l'alumini per valor de 1.990 milions de dòlars (1.613 milions d'euros).

«Tenim la intenció d'imposar aranzels a certes importacions nord-americanes per compensar les pèrdues causades als interessos xinesos pels aranzels dels Estats Units sobre l'acer i l'alumini importats», va assenyalar el Ministeri. A més, el Ministeri va afegir que emprendria accions legals en el marc de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) per mantenir l'estabilitat de les regles de comerç mundial, però també va assenyalar que espera resoldre els problemes amb els Estats Units a través del diàleg.



Un «lloc perillós»

El Ministeri de Comerç xinès també va instat els Estats Units a evitar portar les relacions comercials bilaterals a un «lloc perillós» . A més va assegurar que espera que els Estats Units retrocedeixin «des de la vora» i que sigui prudents en les seves decisions, afegint que s'oposa a l'unilateralisme i proteccionisme nord-americà.

La Xina va realitzar preparatius complets per defensar els seus interessos legítims i no tem una guerra comercial, encara que assegura que no la vol.