Detenen 34 persones per tràfic de drogues i blanqueig de capitals a Mallorca

La Guàrdia Civil va detenir ahir 34 persones i va investigar-ne tres més per formar part d'una organització delictiva composta per dos clans dedicats al tràfic de drogues i blanqueig de capitals a Mallorca. Segons va informar el cos en un comunicat, els agents van dur a terme simultàniament 28 escorcolls en els domicilis dels investigats (22 a Palma, 2 a Marratxí, 1 a Inca, 1 a Algaida, 1 a Selva i un altre a Felanitx). D'aquesta manera, l'operació va finalitzar amb el desmantellament de 10 plantes de marihuana perfectament estructurades i equipades per a la màxima producció de droga i amb la confiscació de 10 quilos de marihuana en forma de cabdells, a més de diverses quantitats d'haixix, cocaïna i MDMA disposades per a la venda al detall en els punts de venda de tots dos clans.

Així mateix, es van intervenir 60.000 euros en metàl·lic, nombrosos aparells electrònics, electrodomèstics d'alta gamma i armes blanques i de foc.