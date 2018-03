Els estudiants americans diuen «no» a les armes

Milers de persones es van manifestar ahir en múltiples punts d'Estats Units, amb Washington D.C. com a epicentre, per participar en l'anomenada «Marxa per les nostres vides», una convocatòria per exigir que les vides dels estudiants «es converteixin en una prioritat» i per acabar «amb la violència armada i els tirotejos massius a les escoles», segons els principis de la manifestació, liderada pels supervivents del tiroteig de febrer a l'institut Stoneman Douglas de Florida, on l'exalumne Nikolas Cruz de 19 anys va matar 17 persones.