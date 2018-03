Detenen un home de 70 anys per abusar d'una alumna menor a Alacant

Agents de la Guàrdia Civil van detenir a Torrevella (Alacant) un home de 70 anys per ser el presumpte autor d'un delicte d'abusos sexuals a una menor de 12 anys que era alumna de l'acadèmia on treballava com a professor. La mare de la menor va acudir a la Guàrdia Civil de Torrevella per denunciar uns suposats abusos sexuals que havia patit la seva filla per part d'un professor que li feia classes en una acadèmia.

Quan van començar les classes al mes de setembre, aquest professor es va mostrar «molt afectuós» amb la seva filla. Inicialment «li acariciava els cabells i la cara mentre li feia classe amb la resta de companys, fins que va decidir separar-la per donar-li un tracte més individualitzat per permetre una millor atenció acadèmica».

Segons van explicar, en privat, i «lluny de mirades d'altres alumnes que poguessin ser testimonis dels fets», presumptament va continuar amb les «carícies» i «tècniques de relaxació», fent-li massatges a l'esquena i fins arribar en alguna ocasió a tocar els pits de la menor, fins que un dia suposadament «va arribar fins a zones més íntimes».

Va ser aquell dia quan ella va decidir explicar-ho tot a la seva mare i juntes van acudir a la Guàrdia Civil de Torrevella per interposar la denúncia. La Guàrdia Civil va procedir a la detenció d'aquest home de 70 anys com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual a una menor d'edat, i després de passar a disposició judicial va ingressar a la presó.