EUA expulsa 60 diplomàtics russos per l'atac a l'exespia Skripal

El Govern dels Estats Units ha ordenat l'expulsió de 60 diplomàtics russos i el tancament del Consolat de Rússia a la ciutat de Seattle com a represàlia per l'atac amb gas nerviós perpetrat contra l'exespia Sergei Skripal i la seva filla, Iúlia, a la ciutat anglesa de Salisbury.

Londres ja va expulsar 23 diplomàtics russos com a represàlia per aquest atac, del qual va responsabilitzar directament a Moscou, i va aconseguir la setmana passada el compromís de la resta de socis de la UE perquè també el bloc comunitari prengués mesures al respecte.

La representació nord-americana davant Nacions Unides ha identificat als 12 diplomàtics de l'ONU assenyalats com "agents d'Intel·ligència" que "han abusat del seu privilegi de residència als Estats Units". En aquest sentit, segons la versió oficial de Washington, aquestes persones haurien incorregut en "activitats d'espionatge".

"Amb aquests passos, Estats Units i els seus aliats deixen clar a Rússia que les seves accions tenen conseqüències", ha advertit la Casa Blanca, en un comunicat en què ha atribuït l'ordre al president, Donald Trump. "Les accions d'avui fan més segur als Estats Units en reduir la capacitat de Rússia per espiar i dur a terme operacions encobertes que amenacen la seguretat nacional", ha esgrimit.

La Casa Blanca ha afirmat en la seva nota que els Estats Units "està disposat a cooperar per construir una millor relació amb Rússia", però ha advertit que "això només es produirà si hi ha un canvi en el comportament del Govern rus".

L'ambaixador rus a Estats Units, Anatoli Antonov, s'ha afanyat a condemnar l'expulsió massiva de diplomàtics, que ha titllat de "equivocada", segons l'agència de notícies oficial Sputnik. En aquest sentit, ha acusat Washington de destruir les relacions bilaterals.



Les expulsions s'estenen a diversos països



Diversos països de la Unió Europea, amb França i Alemanya al capdavant, han anunciat l'expulsió de diplomàtics russos destinats en els seus territoris en solidaritat amb el Regne Unit després de l'intent d'assassinat de Skripal.

El Ministeri d'Exteriors alemany ha informat de l'expulsió de quatre diplomàtics russos després que Rússia no hagi donat aclariments sobre el que ha passat a Salisbury. Per la seva banda, França també procedirà a l'expulsió de quatre diplomàtics russos, als quals es donarà una setmana per abandonar territori gal, segons una font diplomàtica citada per Reuters.

Polònia també expulsarà a quatre diplomàtics russos, mentre que Lituània i República Txeca faran el mateix amb tres, Països Baixos amb dos i Letònia amb un. En el cas d'Estònia, ha anunciat l'expulsió d'un agregat militar.

L'últim país a sumar-se a aquesta resposta ha estat Ucraïna. El president Petro Poroshenko ha anunciat l'expulsió de tretze diplomàtics russos