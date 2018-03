Trump assegura que la construcció del mur s'iniciarà «immediatament»

El president nord-americà, Donald Trump, va assegurar que la construcció del mur fronterer amb Mèxic començarà «immediatament», després que el Congrés aprovés aquest divendres una partida de 1.600 milions de dòlars destinada al seu aixecament. «Es pot fer molt amb els 1.600 milions de dòlars atorgats per construir i reparar el mur fronterer. És només un pagament inicial, els treballs començaran immediatament», va dir Trump al seu compte oficial de Twitter.

El Congrés nord-americà va donar llum verd divendres, hores abans que expiressin els fons governamentals, a un projecte pressupostari de 1,3 bilions de dòlars per a l'any fiscal 2018 que inclou una partida per iniciar la construcció del mur amb Mèxic.

Els fons, aprovats amb el suport dels líders demòcrates, inclouen una partida de 1.600 milions de dòlars per iniciar la construcció del mur a la frontera sud amb Mèxic, una de les obsessions de Trump. Aquesta xifra, però, queda lluny dels 25.000 milions que el president havia demanat al Legislatiu. «La resta dels diners arribaran», va assegurar Trump. A més, el projecte estableix restriccions per a la seva despesa com la quantitat de quilòmetres de mur que poden construir-se o on pot situar-se, determinant, per exemple, que dels 1.600 milions de dòlars, 251 milions s'han d'utilitzar per renovar la doble reixa que ja existeix entre San Diego (Califòrnia) i Tijuana (Mèxic).

«Construir una gran muralla fronterera, amb drogues i combatents enemics entrant a casa nostra, té a veure amb la defensa nacional. Construirem el Mur al llarg de Mèxic!», va escriure el president nord-americà a la seva xarxa social favorita.

En la seva recent visita a Califòrnia, Donald Trump va revisar 8 prototips del mur fronterer, la seva gran promesa electoral, que van ser aixecats en una àrea entre Otay Mesa (Califòrnia) i Tijuana (Mèxic).