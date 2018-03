Una actriu porno denuncia amenaces perquè no revelés una nit amb Trump

L'actriu porno Stephanie Clifford, més coneguda com a Stormy Daniels, va concedir una entrevista a la televisió en la qual revela que va ser amenaçada físicament el 2011 perquè no revelés detalls de la seva suposada relació amb l'ara president, Donald Trump. L'origen de la història es remuntaria a juliol del 2006, quan Trump va convidar Clifford a sopar amb motiu d'un torneig de golf i tots dos van acabar a la suite del magnat novaiorquès. En aquell temps, Trump ja estava casat i la seva actual dona, Melania, acabava de donar a llum el fill que tots dos tenen en comú.

«No et preocupis per això, dormim en habitacions separades», va al·legar l'empresari quan Clifford li va preguntar per la seva família, després d'uns moments de conversa en els quals ell fins i tot va presumir de ser portada d'una revista, segons la versió que l'actriu va relatar al programa 60 Minutes de la cadena de televisió CBS.

Clifford va explicar que va ser en sortir del lavabo quan es va trobar amb Trump assegut a la vora del llit i es va fer evident el seu interès per mantenir una relació sexual. Encara que l'actriu va assegurar que no l'atreia, va admetre que el sexe va ser «totalment consentit» i que fins i tot ho va arribar a veure com «un pacte de negocis».

«No vaig dir que no. No soc una víctima», va voler deixar clar en recordar una trobada que, almenys en un primer moment, «no era un secret». «No em va dir que no ho expliqués a ningú», va explicar Clifford.

Un any després, Trump va demanar tornar-la a veure en un hotel de Los Angeles per parlar de la seva possible participació en un programa de televisió -la versió de famosos de l'espai que en aquell temps encapçalava el magnat-. Clifford va assegurar que Trump va donar mostres de voler mantenir de nou relacions sexuals, però ella va rebutjar la proposta.