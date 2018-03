Cs anuncia un acord amb el PP per aprovar els Pressupostos

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va anunciar al Congrés un acord amb el Govern sobre els Pressupostos Generals de l'Estat de 2018 i va garantir el suport dels 32 diputats de la formació taronja per avalar al Parlament el projecte que l'Executiu té previst aprovar al Consell de Ministres extraordinari d'avui. Rivera va justificar aquest suport en la ja anunciada rebaixa fiscal en l'IRPF, la inclusió del complement salarial per a joves amb contracte de formació -previst en l'acord d'investidura per al 2017 però fins ara no aprovat- i l'exclusió del grup popular al Senat de Pilar Barreiro, investigada pel Tribunal Suprem en el cas Púnica.

«El Govern sap perfectament comptar escons i que, sense el suport de Ciutadans, aquests Pressupostos no poden sortir», va asseverar el president de Ciutadans, fet pel qual va celebrar que l'Executiu hagi tingut en compte les esmentades «condicions bàsiques» per comptar amb el suport de la formació taronja.

No obstant això, la suma dels diputats de PP i Ciutadans encara no és suficient per tirar endavant el projecte de Pressupostos, i tot queda pendent de la decisió del PNB, que ha destacat en reiterades ocasions la seva negativa a negociar els Comptes si l'article 155 de la Constitució segueix en vigor a Catalunya.

Ciutadans va assegurar que la rebaixa en l'IRPF continguda en el projecte de Pressupostos arribarà a rendes de fins a 18.000 euros. La rebaixa fiscal, assenyala Ciutadans, beneficiarà 2,5 milions de contribuents: aquells que guanyin menys de 14.000 euros a l'any no hauran de tributar per IRPF, arribant a acumular un estalvi d'uns 740 euros de mitjana a l'any, mentre que els que guanyin entre 14.000 i 18.000 euros es beneficiaran d'una rebaixa anual de 300 euros de mitjana en aquest impost.

Preguntat per la necessitat d'aquests suports, Rivera va donar per fet que Rajoy té «lligat» el suport dels cinc diputats del PNB, i va destacar que, després d'aprovar el «càlcul fraudulent» de la quota basca, «només faltaria que no tingués lligats els Comptes».

«Ningú pot pensar que Rajoy hagi concedit el 'cuponazo' al PNB sense tenir lligats els Pressupostos. Ho dono per fet, i espero que en els propers dies el compromís estigui a sobre de la taula. Seria increïble», va asseverar.

Per part seva, el parlamentari del PNB i secretari segon de la Mesa del Parlament basc, Iñigo Iturrate, va insistir que el seu partit no té intenció de parlar amb el PP dels comptes estatals mentre persisteixi l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. «Hem repetit fins al cansament que, mentre estigui en vigor el 155, el PNB no seurà amb Mariano Rajoy per negociar els pressupostos generals», va destacar. Iturrate va afirmar que «és evident que Catalunya és una nació i aquesta realitat no canviarà per moltes detencions que hi hagi». «Els problemes polítics se solucionen amb plantejaments polítics, i per a això, el diàleg és fonamental», va assegurar.

Paral·lelament, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va assegurar que el seu partit és «optimista» sobre les possibilitats que té d'aprovar els Pressupostos de l'Estat d'aquest any amb els socis que ja va trobar per aprovar els de 2017, inclòs el PNB, perquè segons la seva opinió «serà difícil des de l'oposició justificar el rebuig».