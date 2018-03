Detenen a Alacant el cervell d'una xarxa que ha sostret 800 milions als bancs

La Policia Nacional, en un operatiu coordinat per Europol i la Fiscalia Especialitzada de Criminalitat Informàtica, va detenir a Alacant un ciutadà ucraïnès a qui consideren el cervell d'una xarxa cibercriminal que va atemptar contra entitats bancàries de tot el món mitjançant sofisticats atacs informàtics i a les que va sostreure més de 800 milions d'euros. A Espanya va desfalcar diners, encara que no es van produir atacs maliciosos contra estructures bancàries. El comissari en cap de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, Rafael Pérez, va apuntar que el detingut vivia a Espanya des d'octubre de 2014, va arribar a Alacant procedent d'Ucraïna, i és considerat com un «geni informàtic» per part de la Policia. La xarxa va delinquir des de 2013 utilitzant diferents virus i actualment estava creant una nova amenaça per perjudicar les estructures internes d'entitats bancàries.