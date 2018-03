El gihadista que va matar 4 persones a França va estar a l'aeroport de Girona

Redouane Lakdim, el gihadista amb doble nacionalitat marroquina i francesa que va matar divendres passat quatre persones a Carcassona i Trèbes, va estar a l'aeroport de Girona al gener de 2016, on va anar a acompanyar un conegut. El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va assegurar que tenen informació que Lakdim «va estar a Espanya en alguna ocasió», tot i que no en «activitats vinculades al terrorisme». El gihadista formava part d'una organització del crim organitzat que va passar del sud de França a Espanya, fet pel qual, segons el ministre, «estava localitzat».

Lakdim vivia a Carcassona, una ciutat en la qual els serveis secrets francesos tenen identificat des de 2008 un grup de radicals vinculat al Tabliugh, un moviment l'estructura dirigent per al sud d'Europa del qual es troba a Barcelona, segons el diari Libération. Els viatges d'aquest col·lectiu a la capital catalana eren supervisats per les forces de seguretat.

Lakdim tenia antecedents per delictes comuns, principalment relacionats amb el tràfic de drogues, i fins i tot va complir una pena de presó el 2016. Estava sent controlat pels serveis de seguretat francesos pel risc de radicalització i també per la policia espanyola, que l'havia detectat en diverses ocasions en operacions contra el narcotràfic.

En l'escorcoll del domicili del gihadista van aparèixer referències a l'Estat Islàmic, i ell mateix es va declarer membre del grup gihadista quan va entrar al supermercat de Trèbes.