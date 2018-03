Itàlia confisca el vaixell de Proactiva Open Arms

El vaixell de rescat de l'ONG Proactiva Open Arms romandrà atracat al port de Pozzallo, on les autoritats italianes el van bloquejar el passat 18 de març, després que el jutge d'instrucció de Catània, Nunzio Sarpietro, hagi acceptat la petició de la Fiscalia .

No obstant això, segons informa el diari 'La Repubblica', el jutge s'ha declarat incompetent, després de considerar que només subsisteix el delicte d'immigració clandestina i no el d'associació per delinquir, del qual el fiscal de Catània, Carmelo Zuccaro, acusava la ONG espanyola. Com a conseqüència d'aquesta decisió, el cas passa ara a la Fiscalia de Ragusa, també a l'illa de Sicília.

La captura de l''Open Arms' es va produir després que el vaixell portés al port de Pozzalo als 215 migrants i refugiats que havia rescatat a la Mediterrània. La mesura es va produir després del rescat de 117 persones en una embarcació en aigües internacionals el 15 de març, després de negar-se a lliurar a dones i nens a una patrullera dels guardacostes libis que se'ls havia aproximat.

Després de l'accidentat rescat, Proactiva va demanar al centre de comandament a Roma que li assignessin un port per desembarcar els rescatats però fins a 24 hores després no va rebre resposta, després que hagués d'intervenir fins i tot el Govern espanyol.

La Fiscalia de Catània argumenta que l'ONG hauria hagut de sol·licitar desembarcar a Malta, ja que era el port més proper i es van acostar a ell per desembarcar a una nounada que es trobava greu. Segons l'argument del fiscal, Proactiva no ho va fer perquè sap que Malta no acull immigrants.

Finalment, l'embarcació va atracar a Pozzallo i al dia següent va ser bloquejada pel fiscal de Catània, sota l'argument que l'ONG hauria afavorit la immigració clandestina cap a Itàlia.