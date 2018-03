Llarena es fa enrere i permet ara Puigdemont i els exconsellers personar-se en la causa

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha dictat una providència on permet a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig personar-se a la causa oberta per rebel·lió, sedició i malversació en aquest tribunal. Tots tres ho havien sol·licitat el passat 20 de març, però el jutge els ho va denegar argumentant que no s'havien posat a disposició de tribunal.

Ara, però, el jutge fa marxa enrere perquè considera que la situació processal ha canviat amb les ordres europees de detenció i entrega. Llarena concreta que, en el cas de Puigdemont, aquest ja ha estat detingut i que en el cas dels dos exconsellers destituïts l'ordre s'està tramitant. Això permetrà als advocats i procuradors de tots tres accedir a les decisions del magistrat i també recórrer la interlocutòria de processament dictada divendres. Llarena ha processat Puigdemont i Ponsatí per rebel·lió i malversació i Puig per malversació i desobediència. Aquesta decisió allarga els terminis per una eventual suspensió de la condició de diputat de Puigdemont.

El fet que Puigdemont pugui recórrer la interlocutòria allarga els terminis davant una eventual suspensió. L'article 384bis determina que es pot suspendre del càrrec públic un processat (si la interlocutòria és ferma), ho està per rebel·lió i amb presó provisional decretada. A la pràctica, suposa una inhabilitació abans del judici. Ara, com que la seva defensa podrà recórrer, aquesta situació es podria allargar.