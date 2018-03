Sis comunitats autònomes no van complir amb l'objectiu de dèficit l'any 2017

Les comunitats autònomes d'Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Múrcia i València van incomplir l'objectiu de dèficit el 2017, fixat en el 0,6% del PIB, però quatre comunitats (País Basc, Navarra, Canàries i Balears ) el van millorar amb escreix, ja que van obtenir superàvit, segons les dades d'execució pressupostària donades a conèixer pel ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. En conjunt, van registrar un dèficit del 0,32% del PIB, i el de Catalunya va ser del 0,56%, complint amb l'obejctiu. En concret, Aragó va registrar un dèficit del 0,92% del PIB, per sobre de l'objectiu del 0,6%, igual que Castella-la Manxa (0,72%), Extremadura (0,88%), València (0, 73%), Múrcia (1,51%) i Castella i Lleó (0,95%), l'única autonomia que no va reduir el seu dèficit l'any passat en relació amb el 2016, quan es situar en el 0,64%. Múrcia, per la seva banda, va ser la comunitat amb la xifra de dèficit més alt.

La resta d'autonomies, 11 en total, van complir amb l'objectiu de dèficit del 0,6% del PIB i quatre d'elles ho van fer amb molta diferència, ja que van obtenir superàvit: País Basc (+1,5%), Navarra (+1,22%), Canàries (+ 0,67%) i Balears (+ 0,48%).