Una vintena de països anuncien l'expulsió de diplomàtics russos

Theresa May va acusar Rússia d´encobrir l´ús d´armes químiques per Al -Assad. Hannah McKay/reuters

Els EUA van anunciar l'expulsió de 48 diplomàtics de l'ambaixada russa a Washington i d'altres 12 de la missió permanent d'aquest país a les Nacions Unides, i el tancament del consolat d'aquest país a la ciutat de Seattle. Al mateix temps que els EUA, el Canadà i fins a 16 països de la UE van decidir expulsar en cadena ciutadans i diplomàtics russos dels seus territoris. Es tracta d'Espanya, França, Alemanya, Polònia, República Txeca, Lituània, Dinamarca, Països Baixos, Itàlia, Estònia, Croàcia, Finlàndia, Hongria, Letònia, Romania i Suècia, als que també s'han afegit Ucraïna, Albània, Noruega i Macedònia. Islàndia també va anunciar que suspendrà converses d'alt nivell amb autoritats russes.

La xifra d'expulsats dels EUA suposa un rècord històric fins i tot quan es pren com a referència la Guerra Freda. La xifra més alta fins ara era de 55 diplomàtics soviètics expulsats, el 1986, pel Govern de Ronald Reagan, quan Moscou i Washington van començar una sèrie d'expulsions de personal que va acabar sent batejada com la «guerra de les ambaixades».

Per altra banda, la primera ministra britànica, Theresa May, va anunciar que més de 130 persones podrien haver estat exposades a l'agent neurotòxic amb el qual va ser atacat el passat 4 de març l'exespia rus Sergei Skripal a Salisbury.

«L'avaluació apunta que més de 130 persones de Salisbury podrien haver estat potencialment exposades a aquest agent nerviós», va afirmar May en una intervenció davant el Parlament britànic en què va revelar que compta amb informació que apunta que Rússia en l'última dècada ha estat investigant diferents formes de propagar agents nerviosos probablement per perpetrar assassinats. A més, May va acusar Rússia d'encobrir l'ús d'armes químiques per part del règim del president sirià, Bashar al-Assad, en el marc de la guerra al país àrab.