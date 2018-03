Arresten un jove per la mort del germà i la mare a Múrcia

La Guàrdia Civil va detenir I.G.P., germà i fill de les dues persones que va ser trobades mortes en una casa de Las Torres de Cotillas (Múrcia), com a principal sospitós del doble homicidi. L'arrestat, de 27 anys, va ser qui va donar la veu d'alarma després de trobar els cadàvers del seu germà de 26 anys i de la seva mare de 56 anys, i va prestar declaració a la caserna de la Guàrdia Civil, en els calabossos de la qual roman detingut com a principal sospitós. No obstant això, la Guàrdia Civil segueix duent a terme proves de laboratori i la investigació continua oberta.

Va ser el germà gran i fill de la dona morta, de 27 anys, qui va donar la veu d'alarma en arribar al domicili. La dona i el seu fill van morir de forma violenta, pel que sembla pels cops que van rebre per part de l'agressor amb un objecte contundent.

Els fets es van produir poc abans de les set del matí, moment en el qual el germà i fill de les víctimes es va desplaçar fins a la caserna de la Benemèrita de la localitat, «molt alterat», alertant de la troballa dels cossos dels seus familiars.