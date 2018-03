Assassinada una dona a Alacant per la fressa que feia la seva mare

Una dona de 57 anys ha mort aquesta tarda a l'Hospital General d'Alacant després de ser ingressada amb més de trenta punyalades que li ha causat un veí de l'immoble on viu la seva mare, segons han confirmat fonts policials i sanitàries.

La Policia Nacional ha detingut el presumpte autor del crim, de 41 anys i amb antecedents, i també ha arrestat al pare de l'agressor per un delicte d'amenaces, ja que l'origen de l'apunyalament mortal està relacionat amb les queixes dels capturats pels sorolls que feia al seu domicili la mare de la morta.

El succés s'ha produït cap a les tres de la tarda a la urbanització Mediterrani d'Alacant, a l'avinguda Doctor Jiménez Díaz número 12. La dona morta i la seva mare han estat abordades en la porta de l'ascensor del seu immoble per l'ara detingut, que ha apunyalat en repetides ocasions a la filla de la seva veïna, de la qual s'havia queixat pels sorolls que feia, sobretot durant les matinades.

El 112 ha rebut la trucada d'emergència i immediatament s'han personat en l'immoble diverses dotacions de la Policia Nacional i de la Policia Local, així com una ambulància del SAMU. L'autor de l'apunyalament ha estat detingut per la Policia Nacional en el mateix lloc dels fets i els sanitaris del SAMU han atès la dona i l'han evacuat en estat molt greu a l'Hospital General, on ha mort poc després a causa de les lesions sofertes.