Confirmen la pena a Le Pen per relativitzar les cambres de gas

La Cort de Cassació francesa va confirmar la condemna al fundador de l'ultradretà Front Nacional (FN), Jean-Marie Le Pen, per haver afirmat a l'abril de 2015 que les cambres de gas nazis durant la Segona Guerra Mundial eren un simple «detall» de la història. La Cort de Cassació, que era l'última instància a la qual podia recórrer Le Pen, va confirmar el veredicte emès al març de 2017 per un tribunal d'apel·lació, que li va imposar 30.000 euros de multa després de considerar provat que hi va haver delicte per posar en dubte un crim contra la humanitat.

Les seves controvertides declaracions sobre les cambres de gas a l'Holocaust van precipitar la ruptura de Le Pen pare amb la seva filla i successora en el partit ultradretà, Marine.