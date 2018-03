Detenen un home per matar el pare de la parella a Castelló

Un home de 46 anys va ser detingut després de presumptament matar el pare de la seva parella, de 70, i ferir la filla d'aquesta, de 22, a Castelló, després que la seva companya sentimental el denunciés dilluns per amenaces de mort. El succés es va produir al domicili del pare de la parella de l'arrestat, on suposadament, després d'un forcejament, aquest va matar el pare de la seva parella amb una arma blanca i va ferir la filla d'ella

La noia es troba hospitalitzada, no es tem per la seva vida i romandrà ingressada almenys fins a avui per diverses ferides en una mà i els dits. També es troba a l'Hospital General de Castelló el presumpte agressor, un home de 46 anys, que presenta ferides múltiples. La seva vida tampoc està en perill.

La parella del detingut havia interposat una denúncia contra ell davant la Policia Nacional, en què assenyalava que l'home l'havia amenaçat de mort. Després de la denúncia, es va establir un dispositiu de recerca i captura de l'home, així com la protecció de la dona en un lloc diferent al seu domicili.