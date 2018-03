Kim Jong-un viatja per primer cop a la Xina des que va assumir el poder

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha visitat la Xina per primera vegada des que va assumir el poder a finals del 2011. Kim no havia viatjat a la Xina en senyal de protesta pel suport de Pequín a les sancions imposades per les Nacions Unides contra el programa de míssils i nuclear de Pyongyang. No obstant això, el dia 18 d'aquest mes el líder de Corea del Nord va felicitar Xi Jinping per la seva reelecció com a president de la Xina, el que es va interpretar com un acostament entre tots dos països. En el missatge transmès per l'agència de notícies nord-coreana KNCA, Kim deia que esperava que la Xina aconseguís grans coses sota el lideratge de Xi. Per la seva banda, el president xinès va mostrar el seu suport a la iniciativa de Corea del Sud de fomentar el compromís pacífic amb Corea del Nord. La visita té com a objectiu millorar les relacions entre Pequín i Pyongyang, que han empitjorat pel programa nuclear i balístic de Corea del Nord.