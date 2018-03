L'amo de Facebook no declararà davant el Parlament britànic

El president executiu de Facebook, Mark Zuckerberg, no compareixerà davant el Parlament del Regne Unit per l'escàndol de la filtració de dades de milions d'usuaris a la consultora política Cambridge Analytica, ja que ha optat per delegar aquesta responsabilitat. La Comissió d'Afers Digitals, Cultura, Mitjans i Esports del Parlament britànic havia demanat a Zuckerberg que ell o algun altre càrrec de l'empresa aclarissin personalment totes les variables d'aquest escàndol. El fundador de la xarxa social ha respost oferint com a compareixents el seu cap de tecnologia, Mike Schroepfer, o el seu encarregat de productes, Chris Cox.

Una portaveu de Facebook al Regne Unit, Rebecca Stimson, va afirmar que la firma reconeix «l'interès públic i parlamentari» del tema i avala que sigui tractat per aquells que estan en una posició de poder dins dels nivells més alts de la companyia. «El senyor Zuckerberg ha demanat personalment a un dels seus adjunts que es posi a disposició per donar testimoni en persona davant la comissió», va explicar.

El comitè parlamentari va respondre assenyalant que, malgrat aquesta primera resposta, encara li agradaria escoltar la versió de Zuckerberg, bé en una nova sessió addicional o mitjançant videoconferència. L'empresari ja es va disculpar la setmana passada per la filtració i va prometre controls més estrictes per a restringir l'accés dels desenvolupadors a informació personal.

Zuckerberg sí compareixerà davant el Congrés dels Estats Units i el seu equip treballa en l'estratègia per a la seva declaració. Bloomberg va assenyalar que el cofundador de Facebook anirà al Capitoli el proper 12 d'abril, mentre les accions de la companyia seguien caient. Des que va esclatar l'escàndol, la valoració d'empresa ha caigut al voltant de 70.000 milions d'euros.

Per atra banda, Christopher Wylie, l'expert que va destapar l'escàndol de Facebook i Cambridge Analytica, va declarar al Parlament britànic que les «trampes» de la campanya Vote Leave van poder ser suficients per alterar el resultat del referèndum de la UE i propiciar la victòria del Brexit. «Quan un atleta dóna positiu en la prova del dopatge ningú es pregunta si li va servir per guanyar la carrera», va assegurar Wylie davant la comissió de Cultura del Parlament britànic.

Vote Leave va poder superar el límit legal de les despeses de campanya (vuit milions d'euros) amb una donació de més de 700.000 euros a l'organització paral·lela BeLeave. Aquests diners va servir suposadament per reforçar la campanya de màrqueting polític a les xarxes socials realitzada per AggregateIQ, una companyia que va mantenir vincles amb Cambridge Analytica. Segons Wylie, la campanya a les xarxes va poder arribar a set milions de votants.