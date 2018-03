L'OTAN decideix retirar l'acreditació a un grup de deu diplomàtics russos

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, va anunciar la retirada de l'acreditació a deu diplomàtics russos en resposta a l'atac amb gas nerviós contra l'exespia Sergei Skripal i la seva filla, Iúlia, a la ciutat anglesa de Salisbury, i la reducció de la mida de la delegació a un màxim de 20 persones. «He retirat l'acreditació a set persones de la missió de Rússia davant l'OTAN. També denegaré les sol·licituds d'acreditació pendents a tres», va afirmar el noruec en una roda de premsa a Brussel·les.

Stoltenberg també va explicar la seva decisió de reduir en deu persones la mida màxima de la missió de Moscou davant l'OTAN. En conseqüència, el personal de la delegació russa no podrà superar les vint persones. El noruec va afirmar que una missió de 20 persones és «prou gran» per facilitar el diàleg polític amb l'OTAN, i alhora va defensar que envia «un missatge clar» a Moscou.

Per part seva, la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va aplaudir davant els seus ministres el suport internacional rebut després de l'«imprudent acte d'agressió» de Rússia.

«Encara queda feina per fer amb els socis internacionals per adoptar una resposta a llarg termini al desafiament que representa Rússia», va assegurar el portaveu de May, que va informar davant els mitjans de les paraules pronunciades per la primera ministra davant seu gabinet. La cap del Govern britànic va dir que els països que han pres mesures no només ho han fet com a gest de suport a Londres, sinó també perquè són conscients de l'amenaça que representa Moscou.