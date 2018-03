Les pensions més baixes pujaran entre un 1 i un 3 per cent amb caràcter retroactiu

Les pensions més baixes del sistema de la Seguretat Social pujaran aquest any, amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener, entre un 1% i un 3%, depenent del tipus i classe de pensió, segons va anunciar el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, en explicar el contingut dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018. En concret, va explicar Montoro, les pensions mínimes pujaran aquest any un 3%, el que beneficiarà 2,4 milions de pensionistes, mentre que les pensions no contributives també s'incrementaran un 3%, mesura de la qual es beneficiaran 450.000 perceptors.

Així mateix, les pensions amb una quantia mensual de fins a 700 euros mensuals (9.800 euros anuals) pujaran aquest any un 1,5%, beneficiant 1,5 milions de pensionistes, mentre que les pensions amb un import d'entre 700 i 860 euros mensuals (12.040 euros anuals) augmentaran un 1%, el que beneficiarà 880.000 pensionistes, segons els càlculs del Govern. Aquestes pujades no són addicionals a l'increment del 0,25% en què van augmentar les pensions a principis d'aquest any, sinó que ja incorporen aquest percentatge.

Alhora, Montoro va assenyalar que la base reguladora de les pensions de viduïtat amb imports més baixos pujarà dos punts, des del 52% al 54%, el que beneficiarà mig milió de pensionistes, que veuran incrementada així la seva pensió al voltant d'un 2%.

Així mateix, la reducció de l'IRPF que es contempla als Pressupostos per als que guanyin entre 12.000 i 18.000 euros beneficiarà un milió de pensionistes. En suma, el Govern calcula que el nombre de pensionistes beneficiats per totes les mesures anteriors serà de 6.730.000.

Montoro va explicar que la pujada de les pensions, que necessitarà l'aprovació dels Pressupostos per a posar-se en marxa, es finançarà des del pressupost de la Seguretat Social «amb el suport de l'Estat». «És l'opció que hem pres, i a més en el futur seguirem treballant per altres formulacions tributàries», va afegir.

Pel que fa a la diferència en la pujada de pensions anunciada pel president de Ciutadans, Albert Rivera (2%), i l'explicada per Montoro (entre l'1% i el 3%), el ministre va assenyalar que van estar parlant de pujades «mitges» i que «és el Govern qui presenta els projectes, no els grups parlamentaris», en referència a la intervenció del líder de la formació taronja.

Els Comptes inclouen una rebaixa de l'IRPF per a les rendes més baixes, una millora de les condicions laborals i salarials dels funcionaris, la baixada de l'IVA del cinema del 21% al 10% i un augment de la partida per a beques d'estudi.



Més ingressos tributaris

Amb un sostre de despesa de 119.834 milions d'euros, un 1,3% més, els nous pressupostos preveuen uns ingressos tributaris de 210.015 milions d'euros, el que representa un increment del 4,5% respecte el pressupost de 2017, però del 6 % davant del finalment recaptat l'any passat.

Tots els impostos experimentaran un increment, que serà del 6,5% en l'IRPF (fins als 82.056 milions), del 4,8% en Societats (24.258 milions), del 5,6% en l'IVA (71.575 milions) i del 6,4% dels impostos especials (21.612 milions).

Montoro va explicar que en aquesta evolució dels ingressos encaixen perfectament les mesures anunciades, com la rebaixa de l'IRPF o la pujada de les pensions i del sou dels funcionaris, i fins i tot va afirmar que l'augment del 6,5% dels ingressos per IRPF és possible perquè s'espera una millora salarial i per la pròpia reducció de l'atur, tot i la reducció de 2.000 milions en aquest impost.