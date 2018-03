Aquest és el 'superadvocat' alemany de Puigdemont

Wolfgang Schomburg és un dels juristes amb més prestigi d'Alemanya. En una entrevista concedida avui al Süddeutsche Zeitung el qualifica com un dels "millors experts del món" en dret penal internacional.

Nascut al 1948, va ser elegit per l'Assemblea General de l'ONU com el primer jutge alemany a la Cort Penal Internacional per l'Antiga Ioguslàvia i el Tribunal Penal Internacional de Rwanda. Schomburg a estudiar Dret a Berlí i només acabar el seus estudis es va convertir en fiscal a la part oest de la ciutat on també va exercir com a jutge i va arribar a ser Fiscal en Cap de la Ciutat.

En 1995 va ser nomenat jute a la Cort Suprema Federal i està especialitzat en Dret Internacional Penal, Drets Humans i Cooperació Internacional en matèria criminal, temes sobre els quals imparteix classes i conferències a tot el món.

Recorrerà al Constitucional

La defensa alemanya de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha apressat avui el Govern de Berlín a declarar que no autoritzarà l'extradició del polític i ha anunciat que recorrerà al Tribunal Constitucional si l'Audiència competent no el posa "immediatament" en llibertat.

L'autorització política per part del Govern és "necessària", afirma l'advocat Wolfgang Schomburg, en declaracions al diari "Süddeutsche Zeitung" i, vista la rellevància del cas, aquesta correspondria a la ministra de Justícia, Katarina Barley.

La ministra de Justícia ha subratllat als últims dies que l'euroordre cursada per Espanya és "fonamentalment" competència de l'estament judicial i, en el cas de Puigdemont, de l'Audiència Territorial de Schleswig, a l'estat federat on va tenir lloc la seva detenció diumenge passat.

Schomburg opina que l'ordre d'arrest emesa per les autoritats espanyoles contra Puigdemont és "imprecisa i superficial" i ha instat la justícia a estudiar-la "de forma ràpida i meticulosa".

Segons el seu parer, acusar de violència al seu defensat és "insostenible" i de corrupció, "aventurat".

La petició d'extradició de Puigdemont es troba en aquests moments en mans de la Fiscalia General de Schleswig-Holstein, que descarta adoptar una decisió aquesta setmana, per la qual cosa previsiblement el polític independentista seguirà a la presó fins després dels festius de Setmana Santa.

El secessionista català va ser detingut diumenge al matí al nord d'Alemanya, poc després de creuar en cotxe la frontera amb Dinamarca, quan intentava tornar per terra a Bèlgica després d'una visita a Finlàndia, durant la qual Llarena va reactivar l'euroordre de detenció en contra seu.

Un dia després, el jutjat de primera instància de Neumünster va decidir que seguís a la presó mentre s'estudiava l'ordre de detenció i entrega cursada per Espanya, posant en marxa la maquinària judicial per a la seva extradició però sense pronunciar-se sobre el fons de la qüestió, i enviant el cas a la fiscalia.