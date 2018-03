Els EUA afirmen que Corea del Nord «avança en la direcció correcta»

La Casa Blanca va afirmar que la situació a Corea del Nord «avança en la direcció correcta» després de la reunió entre el líder nord-coreà, Kim Jong-un, i el president de la Xina, Xi Jinping. «Serem cautelosament optimistes, però creiem que les coses avancen en la direcció correcta», va explicar la secretària de premsa de la Casa Blanca, Sarah Sanders. «La reunió entre Kim i Xi és una bona indicació que la campanya de màxima pressió està funcionant», va afegir.

Per part seva, el president nord-americà, Donald Trump, va assegurar que està «desitjant» reunir-se amb el líder nord-coreà, però va deixar clar que fins que això passi les sancions contra Corea del Nord seguiran en vigor. «Durant anys i moltes administracions, tothom va dir que la pau i la desnuclearització de la península de Corea no tenien ni una mínima possibilitat», va defensar Trump en un missatge al seu Twitter. «Ara hi ha una bona oportunitat que Kim Jong-un faci el que és correcte per al seu poble i per a la Humanitat», va afegir.

Segons va explicar, dimarts a la nit el president xinès li va enviar un missatge en el qual l'informava que «la seva reunió amb Kim Jong-un va anar molt bé i que Kim està desitjant reunir-se» amb ell. «Mentrestant, i malauradament, han de mantenir-se a qualsevol cost les sancions i la pressió màximes», va destacar.

El líder nord-coreà es va comprometre a contribuir a la desnuclearització de la península de Corea durant la reunió amb el president de la Xina. Kim, que va asseverar que la situació ha millorat després que Corea del Nord prengués la iniciativa per reduir les tensions a la zona, va manifestar que està determinat a transformar les relacions intercoreanes fent ús de la reconciliació i la cooperació. «L'assumpte de la desnuclearització de la península de Corea pot resoldre's si els Estats Units i Corea del Sud responen a la nostra bona voluntat», va afegir.