França homenatja l'agent que es va intercanviar per una ostatge

El mandatari francès, Emmanuel Macron, va presidir l'acte d'homenatge nacional al tinent coronel de la Gendarmeria francesa Arnaud Beltrame, mort per les ferides patides després d'intercanviar-se per una altra ostatge en l'atac perpetrat el 23 de març per un terrorista islamista a la localitat de Trèbes.

«La resplendor que ha il·luminat en nosaltres no s'ha apagat. Al contrari, s'ha propagat», va dir Macron en el discurs en l'acte celebrat a l'esplanada del Palau dels Invàlids, que va comptar amb la presència de Nicolas Sarkozy i François Hollande.