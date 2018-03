Un home mata una dona durant una discussió veïnal a Alacant

Una dona de 59 anys va morir a Alacant després de ser apunyalada suposadament per un veí de 42 durant una discussió veïnal motivada per problemes de soroll. Pel que sembla, la mare de la víctima és veïna del presumpte agressor, que va ser detingut per la Policia Nacional.

L'avís del succés es va donar a les tres de la tarda per una trucada al 112, trobant-se els agents la víctima en un bassal de sang al portal d'un edifici de l'avinguda Doctor Jiménez Díaz de la ciutat d'Alacant. Els serveis sanitaris van traslladar la dona fins a un centre mèdic ja en aturada cardiorespiratòria i no van poder fer res per la seva vida. La mare de la víctima i el presumpte agressor són veïns i mantenien discussions des de fa temps per qüestions de soroll.