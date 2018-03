La mare de Gabriel agraeix la «marea d'amor» cap al seu fill

Patricia Ramírez, mare del nen assassinat Gabriel Cruz, va fer pública una carta en què explica al seu fill «la marea d'enorme amor» que va suscitar la seva recerca i que es manté un mes després de la seva desaparició i mort a Las Hortichuelas i agraeix que «cada racó» d'Almeria i Espanya s'hagi omplert «del seu amor amb només veure el teu somriure».

La missiva, remesa als mitjans de comunicació a través dels portaveus de la família, dona les gràcies «en nom» del petit pel «respecte, ajuda i desinterès» de «gent bona» que «ens fa la vida una mica més fàcil a nosaltres i a la resta», i perquè s'hagi «guardat la ràbia i mantinguin els 'peixets' als seus cors, fent que la teva marxa tingui cert sentit».

«Avui fa un mes amor meu i encara es manté aquesta marea d'enorme amor que has generat i sorgeixen milers de propostes de gent bona, com a la cançó, la fi no són ells mateixos sinó fer un món millor amb tu com a estendard», assenyala carta. Patricia relata a Gabriel que, des que va desaparèixer el 27 de febrer, el van buscar «per terra, mar i aire», i li parla de l'«enrenou que vam muntar per trobar-te», que «mai podries haver imaginat».

Per part seva, les germandats i confraries d'Almeria estan fent durant aquesta Setmana Santa una «dedicatòria especial» a Gabriel Cruz. «Totes les germandats estan fent una dedicatòria especial al petit Gabriel, que des de la terra d'Almeria hem tingut tan present; encara mantenim el dolor i ens unim al dolor de la mare, que tanta enteresa ha demostrat», va assenyalar la presidenta de l'agrupació de Germandats i Confraries d'Almeria, Encarnación Molina.