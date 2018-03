El sindicat de policies demana suspendre el concert de Valtonyc a Galícia

El Sindicat Unificat de Policia ha demanat al govern gallec i a la delegació del govern central a Galícia que suspenguin l´actuació que el raper mallorquí Valtonyc ha de fer al festival Festigal, el proper 24 de juliol en el marc de les festes de Sant Jaume.

En declaracions al mitjà gallec El Correo, portaveus del sindicat policial consideren que la inclusió del músic mallorquí a la programació del festival és «una decisió errònia» per part dels organitzadors, que els agents identifiquen com a propers al Bloc Nacionalista Gallec, «un partit polític democràtic que sempre ha respectat les decisions judicial».

El Festigal va anunciar aquest dimarts la contractació de Valtonyc com a mesura per «reivindicar la llibertat d´expressió i contra la involució democràtica provocada per la Llei Mordaça» una actuació, però, que el propi músic va reconenèixer que no sabria si podia dur a terme ja que té pendent una ordre d´ingrés a presó per enaltiment del terrorisme amb les lletres d´algunes de les seves cançons.