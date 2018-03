Suïssa anuncia la imposició de sancions a set alts càrrecs veneçolans

Suïssa va anunciar la imposició de sancions contra set alts càrrecs del Govern de Veneçuela, en línia amb la Unió Europea, per les violacions dels Drets Humans i el debilitament de l'Estat de Dret i la democràcia a la nació caribenya. El Consell Federal suís va aprovar un embargament d'armes i altres «béns repressius» per impedir «la venda, el subministrament, l'exportació i el tràfic a Veneçuela d'armes o béns que puguin ser utilitzats per a la repressió interna».

També va adoptar «una prohibició similar per als equips, la tecnologia i el programari que puguin ser usats per vigilar i interceptar les comunicacions telefòniques i per Internet». A més, els actius dels individus, les empreses i les organitzacions sancionats han estat bloquejats i a totes aquestes persones se'ls ha imposat una prohibició de viatge. Les sancions van entrar en vigor ahir mateix.