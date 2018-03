Tirotegen la caravana electoral de Lula sense que es registrin ferits

Dos dels tres autobusos de campanya que conformen la caravana de l'expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva van rebre trets d'un grup d'homes armats al sud del país. L'atac s'hauria produït al pas de la caravana per la localitat de Quedes do Iguaçu i el municipi de Laranjeira do Sul, a l'estat de Paranà. «Un dels autobusos de la caravana de Lula acaba de ser tirotejat a Paranà. Ningú ha resultat ferit», va explicar el senador del Partit dels Treballadors (PT) Lindbergh Farias.

Segons els testimonis, el vehicle en el qual viatjaven els periodistes que acompanyen Lula da Silva pel sud del país va rebre diversos trets. El líder del PT a la Cambra de Representants, Paulo Pimenta, va assenyalar que va trucar al ministre de Seguretat Pública, Raúl Jungmann, per informar-lo sobre allò succeït. L'autobús que transporta Lula no va ser tirotejat.

La presidenta del partit, Gleisi Hoffmann, va qualificar d'«emboscada» l'acte contra els vehicles de la caravana. «Volien arribar al president Lula. Va ser una emboscada, un intent d'homicidi», va asseverar Gleisi. L'expresident, que va titllar de «salvatgisme» els atacs perpetrats en contra seu al sud del país, va afegir que «la nostra caravana està sent perseguida per grups feixistes».