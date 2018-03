Busquen una noia que va entrar al mar de matinada a la Corunya

Els serveis d'emergències busquen des de la matinada d'ahir una jove de 22 anys que es va ficar a l'aigua als voltants de l'escullera a la platja de Riazor, a la Corunya. El 112 va tenir constància del succés poc abans de les sis de la matinada, quan va rebre una trucada d'auxili d'un particular que indicava que havien perdut de vista una noia que es va ficar a l'aigua prop de la zona on se separen les platges del Orzán i Riazor.

En aquest lloc, el grup aquàtic dels bombers de la Corunya ha instal·lat un punt per a la coordinació de les actuacions que s'estan realitzant a la zona per intentar localitzar la jove. Per aire, l'helicòpter Helimer de Salvament Marítim va rastrejar la platja sense que de moment s'hagin obtingut resultats positius. El 112 va informar també als agents de seguretat de la Policia Local i Nacional, així com als serveis sanitaris, que van enviar una dotació al punt.

La jove es va acostar al mar al costat d'un grup d'amics per veure les onades, segons va informar la regidora responsable de seguretat ciutadana, Rocío Fraga. La regidora, des del lloc de comandament que coordina tot el dispositiu de recerca, va apuntar que la noia passava el Dijous Sant de visita a la ciutat i que de matinada, ella i els seus amics es van apropar al mar d'una manera «imprudent», atès que estava decretat un avís de nivell taronja a tota la costa gallega per vent. A més, el moment va coincidir que estava baixant la marea, motiu pel qual hi havia més ressaca, fet que va implicar que tot es produís amb rapidesa.