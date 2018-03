El centre comercial on van morir 64 persones a Rússia era il·legal

El centre comercial de Kemerovo, en què diumenge passat van morir 64 persones, la majoria nens, a causa d'un incendi, no tenia permís per funcionar com a centre comercial, segons el Comitè d'Investigació de Rússia. L'inspector en cap Rinat Enikev va explicar que el Ministeri d'Emergències li va denegar el 2013 la seva explotació com a centre comercial perquè no complia les normes de seguretat. La plataforma d'oci de Zimniaya Vishnia es trobava a l'edifici reconstruït d'una antiga fàbrica.

Malgrat això, el projecte de Zimniaya Vishnia va seguir endavant i l'encarregada de supervisar aquest tipus d'actuacions a la província de Kemerovo, Tanzilia Komkova, «no va prendre mesures per impedir-ho», segons un comunicat del Comitè d'Investigació, fet pel qual va ser detinguda per prevaricació. Yulia Bogdanova, la directora general de l'empresa propietària del centre comercial, també va ser arrestada.

L'incendi es va produir diumenge al centre comercial Zimniaya Vishnia, a la ciutat siberiana de Kémerovo. Les flames van començar al pis superior, on hi havia la zona recreativa, i es van anar estenent als nivells inferiors. En total, 64 persones van morir, entre elles 41 nens, i unes 80 van resultar afectades.

Arran d'aquest succés, el més greu dels últims anys, el Ministeri d'Emergències ha començat a inspeccionar els centres comercials amb zones recreatives per confirmar que compleixen les mesures de seguretat després d'una ordre del president rus, Vladímir Putin.