Declaren innocent la vídua de l'autor de la massacre d'Orlando l'any 2016

Un jurat federal de l'estat nord-americà d'Orlando va declarar innocent Noor Salman, la vídua del responsable de l'atemptat perpetrat el 2016 contra la discoteca Pulse, dels càrrecs de donar suport material a una organització terrorista i obstrucció a la justícia. Salman, de 31 anys, s'exposava a una pena de cadena perpètua si era trobada culpable d'haver conegut el pla del seu marit -que va matar 49 persones- i haver incorregut en un presumpte delicte d'instigació i complicitat, tal i com l'acusava la Fiscalia.

Així mateix, els fiscals van presentar càrrecs contra l'esposa de l'autor de l'atac, Omar Mateen, per suposada obstrucció a la justícia, així com per oferir ajuda al seu marit i suport al grup terrorista Estat Islàmic, al qual Mateen havia jurat lleialtat.

Els advocats de la defensa van argumentar que Salman podria no haver conegut els plans del seu marit, ja que aquest va canviar d'objectiu en l'últim moment. «Ni tan sols ell sabia que atacaria el club Pulse aquest dia», va afirmar l'advocat Charles Swift. «Si ell no ho sabia, ella tampoc», va afegir.

Mateen s'hauria radicalitzat pel contacte amb islamistes a Internet però també hauria expressat el seu suport a grups radicals que s'oposaven entre ells de forma violenta, segons fonts de l'FBI. El dia de la massacre, Mateen va assegurar que estava atacant el club Pulse en nom del líder d'Estat Islàmic, Abu Bakr al Baghdadi. Mateen havia expressat la seva solidaritat amb els autors de l'atemptat de Boston el 2013.