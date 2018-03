El líder de Corea del Nord podria reunir-se amb el primer ministre japonès

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha passat d'un absolut aïllament internacional a convertir-se en el dirigent més buscat per mantenir reunions. Els persistents rumors que apuntaven que el líder japonès, Shinzo Abe, busca de forma activa una reunió amb Kim Jong-un han agafat consistència. Segons el diari The Asahi Shimbun, la por d'Abe a quedar-se aïllat després de les cimeres previstes entre Corea del Nord, Corea del Sud i els Estats Units l'han portat a sol·licitar una trobada amb el dictador comunista, una oferta que està sent estudiada per Pyongyang i que podria materialitzar-se a principis del mes de juny.

Paral·lelament, Abe va assenyalar que explicarà al president nord-americà, Donald Trump, la seva postura sobre el segrest de ciutadans japonesos a Corea del Nord durant la reunió prevista per a mitjans d'abril. «Tinc la intenció de visitar els Estats Units el proper mes per reunir-me amb el president Trump i tracar la situació a Corea del Nord», va asseverar Abe, que està ultimant els detalls de la seva trobada amb el magnat novaiorquès.

«En particular vull explicar-li la postura del Japó sobre l'assumpte dels segrestos de ciutadans», va asseverar durant una reunió amb familiars dels japonesos retinguts a territori nord-coreà des de fa dècades.

Diversos alts càrrecs del Govern japonès van assenyalar que la reunió entre els dos dirigents està prevista pel 18 d'abril a la residència del president a Mar-a-Lago

Les autoritats de Corea del Nord van admetre el 2002 haver segrestat 13 ciutadans japonesos en els anys 70 i 80, dels quals cinc haurien tornat al seu país d'origen. No obstant això, Tòquio assegura que el nombre de ciutadans retinguts podria ser molt més gran.