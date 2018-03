Moren almenys 16 palestins i 2.000 queden ferits en protestes a la franja de Gaza

Almenys setze palestins van morir i més de dos milers van resultar ferits com a conseqüència de la resposta de les forces de seguretat d'Israel, que van obrir foc contra una manifestació a la frontera de la franja de Gaza, la més gran dels últims anys. El Ministeri de Sanitat de Gaza, enclavament controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs), va destacar que la majoria de morts són joves. Per la seva banda, els hospitals de la zona nord de la franja de Gaza van emetre una crida a la població perquè acudís a donar sang per poder atendre els ferits que arribaven en massa als centres mèdics.

Les forces israelianes van confirmar els enfrontaments i van denunciar que alguns manifestants van llançar pneumàtics incendiats i pedres a través de la tanca fronterera, de manera que els soldats hebreus van haver de fer servir «mitjans de dispersió», inclòs foc real.

El ministre de Defensa israelià, Avigdor Lieberman, va afirmar durant la jornada que els palestins que s'acosten a la tanca de separació «posen en perill la seva vida», abans d'acusar Hamàs d'«arriscar la vida» dels habitants de Gaza. «Us aconsello que continueu amb la vostra vida i no participeu en la provocació», va afegir Lieberman, en un missatge publicat en àrab en el seu compte a la xarxa social Twitter.

Per la seva banda, el líder del braç polític de Hamàs, Ismaïl Hania, va destacar que «la marxa demostra que no hi ha alternativa per a Palestina i per al dret al retorn», tal com va recollir el diari israelià Yediot Aharonot. «No ens rendirem i no negociarem amb l'entitat sionista -en referència a Israel- ni un petit tros del territori de Palestina», va manifestar, abans de rebutjar qualsevol tipius de proposta d'acord que pugui presentar el Govern dels Estats Units.

Milers de palestins es van manifestar a cinc punts de la frontera de Gaza, on van decidir instal·lar desenes de tendes de campanya perquè pretenen quedar-s'hi sis setmanes per reivindicar el dret dels refugiats palestins a tornar al que avui és Israel.

Els manifestants van triar el 30 de març com a inici de la seva massiva i duradora protesta perquè és el «Dia de la Terra», en què es recorda els sis ciutadans àrabs d'Israel que van ser abatuts durant una sèrie de manifestacions contra la confiscació de terrenys el 1976, i el 15 de maig com a tancament per ser el dia del Nakba (Catàstrofe), que commemora el desplaçament de centenars de milers de palestins per la creació de l'Estat d'Israel el 1948.



Cent franctiradors

En tot cas, el Govern de Benjamin Netanyahu ja havia previst greus disturbis i per això aquesta mateixa setmana va ordenar el desplegament de més de cent franctiradors de l'Exèrcit al voltant de la franja de Gaza, tot i va afirmar que el resultat final dels enfrontaments no era el desitjat.

Per la seva banda, l'enviat especial de l'ONU, Nickolai Mladenov, havia instat les dues parts a evitar un augment de la violència. «Especialment els nens no haurien d'estar en risc», va dir.