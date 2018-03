Rússia expulsarà diplomàtics de 23 països, entre ells dos espanyols

Rússia va convocar els ambaixadors de 23 països, entre ells el d'Espanya, per comunicar-los l'expulsió dels seus diplomàtics a territori rus, en resposta al mateix nombre de funcionaris russos que han estat declarats persona «non grata» per aquests governs, donant així la «resposta simètrica» que va prometre a la reacció internacional per l'atac químic a l'exespia Sergei Skripal.

El Ministeri d'Exteriors rus va informar en un comunicat que va convocar els caps de les missions diplomàtiques d'Espanya, Albània, Austràlia, Alemanya, Canadà, Croàcia, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Macedònia, Moldàvia, Noruega, Països Baixos, Polònia, Romania, República Txeca, Suècia i Ucraïna.

«Se'ls ha lliurat una nota de protesta», segons la qual, en resposta a la decisió «poc raonable» d'aquests països d'expulsar diplomàtics russos «d'acord amb les acusacions sense fonament del Regne Unit contra Rússia per l'anomenat cas Skripal» , el Kremlin «declara persona non grata el mateix nombre de persones a la Federació Russa».

En el cas d'Espanya, fonts diplomàtiques van confirmar que l'ambaixador a Moscou, Ignacio Ybáñez, havia estat convocat per notificar-li quins dos diplomàtics espanyols han estat declarats persona «non grata» com a mesura de reciprocitat. El departament que dirigeix Alfonso Dastis va donar la mateixa consideració a dos diplomàtics russos a Madrid.

La resta de països van confirmar l'expulsió de tretze diplomàtics ucraïnesos, quatre alemanys, quatre canadencs, quatre polonesos, tres txecs, tres lituans, tres moldaus, dos italians, dos holandesos, un irlandès, un suec, un noruec, un finlandès, un croat, un romanès, un estoni i un letó.

De moment, França, que va expulsar quatre diplomàtics russos; Moldàvia (tres); Austràlia (dos); Albània (dos); i Macedònia (un) no s'han pronunciat sobre les mesures adoptades pel Govern de Vladímir Putin contra les seves missions diplomàtiques a Moscou.

El Kremlin ja va anunciar dijous l'expulsió de 60 diplomàtics nord-americans, així com el tancament del consolat dels EUA a Sant Petersburg. La Casa Blanca va fer fora el mateix nombre d'agents russos i va ordenar la clausura de l'oficina consular a Seattle.

La Cancelleria russa va anunciar també que per ara es reserva el dret a respondre més endavant a Bèlgica, Hongria, Geòrgia i Montenegro, atès que es van sumar més tard a l'onada d'expulsions d'agents russos. Cadascun d'aquests països va expulsar un emissari de Putin.



«Enèrgica protesta»

Per altra banda, el Ministeri d'Exteriors rus va assenyalar que l'ambaixador britànic a Moscou, Laurie Bristow, també havia estat convocat i se li va traslladar igualment «una enèrgica protesta per les accions provocatives i injustificades del Regne Unit que van inspirar l'expulsió sense fonament de diplomàtics russos de diversos estats».

A més, se li va informar que, al marge dels 23 diplomàtics britànics que ja han estat declarats persona «non grata», el Regne Unit ha de retallar la plantilla de les seves missions a Rússia fins a igualar el nombre del personal diplomàtic rus a territori britànic, i per a això li ha donat un mes de termini.

El Foreign Office va considerar «lamentable» que Rússia hagi expulsat tots aquests diplomàtics. «Tot i que, tenint en compte el comportament anterior de Rússia, havíem anticipat la resposta», va explicar un portaveu del Ministeri d'Exteriors britànic.

Malgrat les tensions bilaterals, el Ministeri de Lavrov, en un dels comunicats emesos, es va mostrar disposat a cooperar amb Londres per a la resolució del cas Skripal, «tant en el marc dels formats i mecanismes jurídics internacionals, com a nivell bilateral». En la mateixa línia, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va assegurar que Putin vol reparar els llaços diplomàtics amb tots aquests països.

Skripal i la seva filla van ser trobats el 4 de març inconscients en un banc dels carrers de Salisbury. Les autoritats britàniques van determinar que havien estat enverinats amb un agent nerviós de l'era soviètica i van acusar d'això Rússia. El Govern de Theresa May va expulsar 23 diplomàtics russos i va demanar als seus aliats internacionals que seguissin els seus passos.