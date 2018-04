Almenys 13 palestins ferits més per trets israelians a la Franja de Gaza

Almenys 13 joves de Gaza més van resultar ferits ahir per trets de les forces israelianes durant un conat de nous enfrontaments a la frontera entre Israel i la Franja de Gaza. La tensió a la zona seguia sent enorme un dia després d'una de les majors manifestacions palestines en els últims anys amb motiu del 70 aniversari de la Nakba –la declaració de l'Estat d'Israel després de l'expulsió de milers de famílies palestines–, que va deixar 16 palestins morts i més de 1.400 ferits. L'Exèrcit hebreu no va confirmar la xifra de ferits, tot i que investigarà també els successos d'ahir.

El president de l'Autoritat Palestina, Abu-Mazen, va anunciar un dia de dol per la mort dels palestins, mentre el portaveu del Govern, Iussef al Mahmud, va destacar que totes les escoles, universitats i institucions públiques van tancar les seves portes. Així mateix, Abu-Mazen va demanar protecció internacional per als palestins i va destacar que «el nombre de màrtirs i ferits durant les manifestacions populars no violentes demostren la necessitat de la intervenció de la comunitat internacional».

Ahir va ser divulgat un vídeo a les xarxes socials en el qual es pot veure com un jove palestí és abatut per un franctirador per l'esquena a Jabalia, quan fugia durant els disturbis ocorreguts divendres a la frontera de la franja de Gaza. La víctima va ser Abdul-Fatah Abd al Nabi, de 18 anys, que va ser tirotejat quan fugia de la zona perimetral de la frontera.

En la gravació s'observa com el jove agafa un pneumàtic i surt corrent en direcció oposada a la tanca fronterera quan rep un tret per l'esquena i cau a terra. Un altre manifestant el va treure de la zona.



Un pagès i un menor

L'exèrcit israelià assegura que tots els morts eren terroristes d'entre 18 i 30 anys, però les autoritats palestines denuncien que entre els morts hi ha un pagès, un menor de 16 anys i un treballador de 33. En tot cas, l'Exèrcit hebreu va advertir que respondrà contra els «terroristes responsables» si es produeixen noves protestes a la frontera de Gaza.

En concret, el general Ronen Manelis va explicar que fins ara s'han limitat a respondre davant dels que van intentar creuar la frontera, però si hi ha nous atacs, els terroristes seran atacats «també a altres llocs», segons el diari israelià The Times of Israel.

Manelis va destacar a més que els que van morir divendres estaven implicats en actes violents i que les autoritats palestines han exagerat el nombre de ferits, incloent-hi els afectats per gas lacrimògen o altres mètodes de dispersió.

Per part seva, el ministre palestí d'Afers Estrangers, Riad Maliki, va acusar els Estats Unit d'obstruir qualsevol intent del Consell de Seguretat de l'ONU per condemnar la intervenció israeliana contra la protesta palestina a la frontera de la franja de Gaza.

«Estàvem segurs que Washington obstruiria qualsevol esforç al Consell de Seguretat pel que fa a la massacre comesa i que continuarà tenint lloc per part d'Israel», va assenyalar Al-Maliki.