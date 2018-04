La Guàrdia Civil arresta un home per l'assassinat de la seva parella de 48 anys a Almeria

La Guàrdia Civil investiga un possible cas mortal de violència de gènere registrat a Albox (Almeria) que va transcendir ahir i pel qual un home va ser detingut com a presumpte autor de la mort de la seva parella. Inicialment, l'arrestat –de nacionalitat lituana– va contactar amb el 112 indicant que la seva parella, una dona espanyola de 48 anys, no podia respirar.

Després de localitzar morta aquesta dona, la Guàrdia Civil va detenir l'home, que era la seva parella, com a presumpte autor de la seva mort, segons van explicar fonts policials, que van afegir que es practicarà l'autòpsia al cadàver d'aquesta persona per intentar concretar la causa i l'hora de la mort.

El delegat del Govern a Andalusia, Antonio Sanz, va condemnar «rotundament aquest possible cas de violència de gènere» i va demanar «unitat d'acció de totes les administracions per acabar junts amb aquesta xacra».

A més, va apuntar que «el Govern no desistirà en la lluita contra la violència de gènere i seguirà adoptant mesures per millorar la protecció de les víctimes i la persecució dels maltractadors», i alhora va insistir a advocar per la «unitat dins el gran pacte d'Estat subscrit per les forces polítiques» contra la violència de gènere.

La consellera de Justícia i Interior de la Junta d'Andalusia, Rosa Aguilar, va condemnar el presumpte cas mortal de violència de gènere, així com també va destacar que aquesta mort «suposa un cop a la consciència de tota la ciutadania». «Una vegada més, la violència de gènere colpeja brutalment el nostre cor», va afegir.