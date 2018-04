Malala torna per primera vegada a la seva ciutat després de l'atac dels talibans

La guanyadora del Premi Nobel de la Pau i activista pakistanesa Malala Yousafzai va visitar la seva ciutat natal, Mingora, a la vall del Swat, per primera vegada des que els talibans van atemptar contra ella el 2012, quan era només una adolescent. Mingora és on vivia la família de Malala i on anava a escola el 9 d'octubre de 2012, quan un home armat va pujar al seu autobús escolar, va preguntar «qui és Malala?» i va disparar a la jove al cap en represàlia pel seu activisme. La seva superviviència va ser aclamada com un punt d'inflexió pels drets de les nenes contra la violència armada i de qualsevol tipus. La jove va arribar a Swat acompanyada pel ministre d'Informació pakistanès, Marriyum Aurangzeb, la seva família i altres persones en l'helicòpter de l'Exèrcit que la va traslladar des d'Islamabad fins a Swat.

Després d'arribar a la ciutat, Malala es va reunir amb amics i familiars abans de visitar la universitat de cadets de Guli Bagh, a uns 15 quilòmetres de Mingora. «És la meva primera visita a la vall de Swat després de cinc anys i mig des de l'atac. Mai m'he sentit tan feliç. Estic orgullosa de la meva terra i cultura», va escriure en el llibre de visites del centre. Malala va prometre tornar al Pakistan després de completar la seva educació: «Estic molt feliç d'estar a Swat. Swat és un tros de cel», va dir.