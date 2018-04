Mor una jove de 25 anys en caure-li a sobre una pedra en una platja de Lugo

Una jove de 25 anys de Valladolid va perdre la vida mentre visitava la Praia das Catedrais, al municipi de Lugo de Ribadeo, en caure-li una pedra al cap quan es trobava a l'interior d'una de les coves de l'arenal. Segons van confirmar fonts d'Urgències Sanitàries 061, l'accident es va produir al migdia d'ahir. La jove va rebre l'impacte d'una roca que es va desprendre d'una de les coves que conformen el paratge d'As Catedrais. Després de rebre l'avís, el 061 va desplaçar al punt un equip mèdic que no va poder fer res per la vida de la jove, d'inicials I.V.Z., que va morir a l'acte a causa d'un traumatisme cranioencefàlic.

La noia era nascuda a Valladolid i estava acompanyada per la seva parella, que va haver de rebre suport per part del Grup d'Intervenció Psicològica en Emergències de Catàstrofes (GIPCE). L'accident va mobilitzar un equip mèdic del 061-Urgències Sanitàries, voluntaris de Protecció Civil i agents de la Guàrdia Civil. Després de la defunció, els serveis d'emergència van retirar el cos sense vida de la jove del lloc en el qual es va produir el despreniment per evitar que la ràpida pujada de la marea dificultés més tard el rescat del cadàver.

La Praias das Catedrais és un enclavament catalogat com a Xarxa Natura 2000 i declarat per la Unesco Reserva de la Biosfera. Solia tenir cada any, en les èpoques de major afluència turística, aglomeracions, però aquesta situació va acabar el 2015 amb l'entrada en vigor d'un sistema de reserva que regula l'accés de visitants i el limita a un màxim de 4.812 persones diàries a la Setmana Santa o estiu.