Mor el nen atropellat dijous a la nit per un cotxe que va fugir a Tenerife

El nen de deu anys que va ser atropellat a la nit de dijous a Adeje (Tenerife) per un cotxe vermell que va fugir va morir finalment en el centre hospitalari on va ser ingressat en estat greu. L'Ajuntament va lamentar la mort del petit i va recordar que hi ha una petició de col·laboració ciutadana per trobar el conductor. «Tràgic desenllaç. Descansi en pau. Policia Local i Guàrdia Civil demanen la col·laboració ciutadana per identificar el cotxe vermell que va fugir», va publicar el consistori al seu perfil de Twitter. El succés es va produir cap a dos quarts de nou de la nit de dijous a prop d'una benzinera. Fins al lloc es van desplaçar dues ambulàncies de suport vital bàsic del Servei d'Urgències Canari, un metge i un infermer del Centre de Salut de Los Cristianos i agents de la Policia Local. Després de ser estabilitzat, va ser evacuat en una ambulància medicalitzada.