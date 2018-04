Pequín avisa d'un «tancament de portes»

? El ministre d'Exteriors xinès, Wang Yi, va advertir que encara que el seu país vol compartir les seves oportunitats de desenvolupament amb els seus socis, com és el cas dels Estats Units, el proteccionisme que ha impulsat Donald Trump suposarà el «tancament de portes» per part del gegant asiàtic. La decisió del president dels Estats Units, Donald Trump, d'imposar fins a 60.000 milions de dòlars en aranzels sobre algunes importacions xineses ha provocat una irada reacció per part de Pequín, que ha assenyalat que podria prendre represàlies amb tarifes per fins a 3.000 milions de dòlars sobre els enviaments dels EUA. Wang va dir que la política de reformes no canviarà.