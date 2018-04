Segon accident mortal d'un cotxe sense conductor als Estats Units

Tesla va admetre un segon accident mortal en un cotxe que va xocar el passat 23 de març en una autopista a Califòrnia quan portava activat el pilot automàtic. El sinistre va provocar la mort del conductor –qui en el moment del sinistre no controlava el vehicle–, que va perdre la vida en un hospital proper poc després de l'accident. Es tracta del segon sinistre d'aquest tipus en el qual està involucrada la companyia d'Elon Musk.

El primer accident es va produir el 2016, quan el propietari d'un cotxe Tesla va perdre la vida mentre el vehicle portava el pilot automàtic i conduïa molt de pressa. Aquest accident es produeix després que fa uns dies un vehicle d'Uber sense conductor va atropellar una dona a Arizona.

Segons va assegurar la companyia en un comunicat, els registres del vehicle Tesla van mostrar que el pilot automàtic s'havia activat moments abans de l'accident. «El conductor havia rebut diverses advertències pràctiques visuals i audibles abans a la unitat i les mans del conductor no es van detectar al volant durant els sis segons previs a la col·lisió», establia el text.

El pilot automàtic és un sistema pel qual el cotxe accelera, frena, manté una velocitat constant i la distància amb el vehicle que el precedeix i pren les corbes per si mateix. El sistema permet als condutctors retirar les seves mans del volant durant períodes prolongats de temps, tot i que Tesla específicament exigeix als seus usuaris que mantinguin «en tot moment» les mans al volant. «El conductor va tenir uns cinc segons i 150 metres de visibilitat sense obstacles de la divisió de formigó, però les dades del vehicle mostren que no va reaccionar», continuava el comunicat.

La víctima va ser identificada com Walter Huang, que treballava com a enginyer per a Apple. Tesla al·lega en la seva defensa que la raó per la qual l'accident ha estat tan greu és perquè la barrera de seguretat viària per dividir els carrils havia estat aixafada en un altre accident.