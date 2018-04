La Xina abaixa els impostos a les empreses que Trump vol castigar amb els aranzels

Les indústries d'alta tecnologia de la Xina formen part d'un dels sectors que es beneficiaran amb una nova ronda de reduccions fiscals precisament en un moment en què el president nord-americà, Donald Trump, avalua aranzels per penalitzar-les. L'impost al valor afegit sobre la producció fabril es rebaixarà del 17 al 16 per cent a partir de l'1 de maig i la taxa sobre el transport, la construcció i els serveis de telecomunicacions passarà de l'11 al 10 per cent, segons va anunciar el Consell d'Estat en un comunicat.

Les reduccions beneficiaran directament les companyies de fabricació d'alta gamma i de tecnologia orientada a la innovació que reben el suport estatal del «pla Fet a la Xina 2025», segons estableix un informe de Sinolink Securities. Els guanys es veuran impulsats així mateix en sectors com la construcció, la mineria, els serveis públics, la tecnologia de la informació i les maquinàries, va explicar. En tot cas, aquesta política industrial preveu catapultar un total de 10 indústries estratègiques a la competitivitat global per a l'any 2025.

«La competitivitat perduda com a aconseqüència d'un progressiu envelliment de la població i de costos de la terra i l'energia més alts ha portat el sector fabril de la Xina a un coll d'ampolla», va explicar Sinolink Securities, tot afegint que «el país té el focus posat en la fabricació, sobretot la fabricació avançada, i utilitzarà les baixades d'impostos i comissions perquè es puguin abaixar els costos».

Les reduccions impositives enfortiran el creixement econòmic des del segon trimestre fins a començaments de l'any vinent, va escriure en un informe Liu Liu, una economista que forma part de la Xina International Capital Corp.



Gran estalvi

Els detalls que es van donar a conèixer aquesta setmana constitueixen la primera part del total de reduccions impositives per 127.000 milions de dòlars durant aquest any per a individus i empreses anunciades pel Govern a inicis d'aquest mes. Sumades aquestes a les rebaixes en les comissions, l'estalvi pot arribar a superar 1,1 bilions de iuans, segons el govern.

El pla per al 2025 preveu millores en els sectors de la tecnologia de la informació, la maquinària i la robòtica d'alta gamma, el sector aeroespacial, d'equipaments marins i vaixells, el transport ferroviari avançat, els vehicles amb noves energies, l'energia elèctrica, la maquinària agrícola, nous materials i la biomedicina. La llista de productes als quals els Estats Units imposaran aranzels estarà alineada amb les indústries incloses en l'estratègia «Fet a la Xina 2025», va assenyalar aquest setmana l'assessor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro.