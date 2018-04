Detenen cinc policies per l'incendi amb 68 morts a Veneçuela

Cinc agents de la Policia de l'Estat de Carabobo van ser detinguts per ser presumptament responsables de l'incendi ocorregut a la Comandància General de la Policia d'aquest estat en què van morir dimecres passat un total de 68 persones. El fiscal general designat per al cas per l'Assemblea Constituent, Tarek William Saab, va informar d'aquestes cinc detencions, entre les quals s'inclou la del sotsdirector de la Policia de Carabobo, José Luis Rodríguez. «Han estat dictades ordres d'aprehensió pel Ministeri Públic contra cinc funcionaris de Policarabobo; indiciats de ser responsables dels tràgics fets que van ocasionar la mort de 68 ciutadans en els calabossos de la Comandància d'aquesta policia regional: ja detinguts», va publicar Saab al seu compte de Twitter.

«El Ministeri Públic de Veneçuela garanteix en tot cas l'aclariment d'aquests tràgics fets i la sanció corresponent a tots els responsables dels mateixos sense fer cap tipus de distinció», va fegir Saab en la seva publicació a les xarxes socials. En aquest recinte van morir 66 presos i dues dones que visitaven en aquell moment reclusos. Les autòpsies van ser realitzades divendres passat gràcies a l'ajuda dels presos supervivents a la catàstrofe.