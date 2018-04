ETA destaca el «sacrifici» de la seva militància

? ETA va dedicar la seva declaració de l'Aberri Eguna al «sacrifici» de la seva militància en una declaració «especial», a causa del «procés de debat» en el seu si, «que està a punt d'acabar». A més, lamenta que els seus «intents d'obrir un nou cicle» s'hagin vist «obstaculitzats» pels Governs d'Espanya i França. Coincidint amb la celebració de l'Aberri Eguna, ETA va remtre una declaració al diari Gara, en què destaca el «sacrifici» de la seva militància en la lluita i el «compromís» amb el canvi d'estratègia. «A tots els devem haver arribat fins aquí i l'esforç per obrir les portes de la llibertat», afirma. Després d'assenyalar que l'Aberri Eguna era aquest any «especial a causa del procés de debat que està a punt d'acabar», la banda terrorista glossa l'«esforç» i la «generositat» de la seva militància en aquests 60 anys, reconeixement que entén com «una necessitat que no ha fet més que enfortir-se amb la mort de Xabier Rei».