L'estació espacial Tiangong 1 es desintegra sobre el Pacífic Sud

Imatge per radar de l´estació del passat dia 21. epa

L'Agència Espacial Xina (CNSA) ha informat que la estació espacial xinesa Tiangong 1 ha entrat en contacte aquest matí amb l'atmosfera terrestre i s'ha desintegrat en gran mesura sobre el Pacífic Sud.

Un dels llocs on podia caure algun fragment era Catalunya. La "major part" de la nau ha cremat durant el reingrés a l'atmosfera sobre les 08.15 del matí (hora local), segons ha assenyalat la CNSA, que no ha especificat on haurien caigut totes les restes.

L'agència de notícies sud-coreana Yonhap havia calculat en un principi que l'estació especial podria entrar en contacte amb l'atmosfera entre les 4 de la matinada i les quatre de la tarda de dilluns. La informació ha estat confirmada posteriorment per l'agència espacial xinesa.

La Força Aèria nord-americana, que rastreja i detecta tots els objectes artificials que es troben en l'òrbita de la Terra, ha indicat que l'estació espacial ha entrat a l'atmosfera sobre la regió del Pacífic Sud. L'entrada ha estat confirmada també per Austràlia, Canadà, França, Japó, Alemanya, Itàlia, Japó, Corea del Sud i Regne Unit, segons ha recollit en un comunicat.

A mitjans de gener, la CNSA va assegurar que mantenia el control de l'estació espacial i que la seva caiguda a la Terra seria controlada i sense amenaçar el medi ambient ni a la població. Un enginyer de l'agència va explicar que l'estació es cremaria en entrar a l'atmosfera i els fragments restants caurien en una àrea designada del mar.