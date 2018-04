Moren tres esquiadors espanyols en una allau al cantó suís de Valais

Tres esquiadors espanyols van morir a causa d'una allau a Suïssa, segons van confirmar fonts del Ministeri d'Exteriors i de la policia de Valais. Dues persones més van resultar ferides i es troben hospitalitzades. L'allau es va produir al cantó suís de Valais dissabte a la tarda i els serveis d'emergència van ser avisats immediatament, iniciant-se una missió de rescat, però les condicions meteorològiques a la zona van obligar a aturar la recerca durant la nit i a reprendre-la ahir al matí.

Els serveis d'emergència no van poder accedir amb helicòpter al lloc de l'allau i el rescat es va haver de fer a peu. Un cop localitzades les víctimes, els serveis d'emergència van constatar que tres persones eren mortes i van traslladar cap a l'hospital els dos supervivents.

Un altre grup que estava ael sector va constatar l'inici de l'allau i va poder informar la central de la policia cantonal. Aquestes persones van emprendre la primera recerca. Els ciutadans atrapats per l'allau feien esquí en grup a Suïssa, i a l'hora de tancar aquesta edició es desconeixia si hi havia més persones atrapades sota la neu i les víctimes no havien estat identificades formalment, tot i que fonts d'Exteriors van assenyalar que el consolat espanyol està en contacte amb les seves famílies. La policia d'aquesta zona del país helvètic havia fet una alerta per risc d'allaus per a al cap de setmana.

Tots els membres del grup feien servir dispositius de detecció per a víctimes d'allaus, el que va permetre que els dos esquiadors lesionats fossin localitzats i traslladats en helicòpter a l'hospital. Tant els morts com els ferits formaven part d'un grup que feia una travessia amb pell de foca en un sector fora de pista.